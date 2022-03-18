Эксперт рынка ретейла Карпов объяснил, почему магазины приостановили акции

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов объяснил, почему в настоящее время приостановлены скидки в магазинах.

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Действительно, в последний период времени в магазинах отменяются промоакции. Это связано с тем, что в период экономической нестабильности, падения курса рубля обычно производители останавливают все акции, потому что в такой период наблюдается, как правило, кратковременный высокий спрос на разные виды продукции. Поэтому стимулировать продажи нет необходимости. Промоакции как раз направлены на то, чтобы продвигать тот или иной товар, уменьшать стоки, повышать интерес к товару в определённый период времени», — сказал эксперт.

По мнению Карпова, стоит ожидать возобновления акций через некоторое время.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.