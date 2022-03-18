В Бурятии осуждены пятеро браконьеров, напавших на инспектора Байкальского заповедника при задержании

В Бурятии огласили приговор браконьерам, сбившим на машине госинспектора Алтачейского заказника Байкальского заповедника Сергея Красикова, который поймал их на незаконной охоте.
- РИА Новости
Как сообщил RT сам Красиков, суд назначил всем пятерым браконьерам крупные штрафы за незаконную охоту.
«Штрафы назначили всем за незаконную охоту: Рандину — 800 тыс. рублей, Русину — 700 тыс., Афанасьеву и Бухальцу — по 600 тыс. каждому, а Милохову, который был за рулём сбившей меня машины, — 700 тыс. рублей и четыре года лишения свободы. Его сразу из зала суда конвоировали. Прокурор для него просил семь лет», — рассказал инспектор.
Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Браконьеры напали на инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. Инспектор получил серьёзные травмы, но в итоге сами же браконьеры обвинили инспектора в превышении должностных полномочий и применении насилия при задержании. Впоследствии уголовное дело в отношении Красикова прекратили за отсутствием состава преступления.