Не один на один
Не один
на один

В Бурятии осуждены пятеро браконьеров, напавших на инспектора Байкальского заповедника при задержании

Презумпция невиновности

18 марта 2022, RT

В Бурятии огласили приговор браконьерам, сбившим на машине госинспектора Алтачейского заказника Байкальского заповедника Сергея Красикова, который поймал их на незаконной охоте.

  • РИА Новости

Как сообщил RT сам Красиков, суд назначил всем пятерым браконьерам крупные штрафы за незаконную охоту. 

«Штрафы назначили всем за незаконную охоту: Рандину — 800 тыс. рублей, Русину — 700 тыс., Афанасьеву и Бухальцу — по 600 тыс. каждому, а Милохову, который был за рулём сбившей меня машины, — 700 тыс. рублей и четыре года лишения свободы. Его сразу из зала суда конвоировали. Прокурор для него просил семь лет», — рассказал инспектор.

Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Браконьеры напали на инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. Инспектор получил серьёзные травмы, но в итоге сами же браконьеры обвинили инспектора в превышении должностных полномочий и применении насилия при задержании. Впоследствии уголовное дело в отношении Красикова прекратили за отсутствием состава преступления.

Еще истории
ФНС не выдаёт справку о доходах стороннику «антимайдана», мечтающему получить паспорт РФ
3 февраля  Бюрократия и право
ФНС не выдаёт справку о доходах стороннику «антимайдана», мечтающему получить паспорт РФ
Уроженцу Узбекистана не оформляют гражданство РФ из-за отсутствия одной справки
10 февраля  Бюрократия и право
Уроженцу Узбекистана не оформляют гражданство РФ из-за отсутствия одной справки
Гражданин Украины не может подать документы на ВНЖ из-за просроченного паспорта
16 февраля  Бюрократия и право
Гражданин Украины не может подать документы на ВНЖ из-за просроченного паспорта
В Бурятии осуждены пятеро браконьеров, напавших на инспектора Байкальского заповедника при задержании
18 марта  Презумпция невиновности
В Бурятии осуждены пятеро браконьеров, напавших на инспектора Байкальского заповедника при задержании