В Бурятии осуждены пятеро браконьеров, напавших на инспектора Байкальского заповедника при задержании

В Бурятии огласили приговор браконьерам, сбившим на машине госинспектора Алтачейского заказника Байкальского заповедника Сергея Красикова, который поймал их на незаконной охоте.

РИА Новости

Как сообщил RT сам Красиков, суд назначил всем пятерым браконьерам крупные штрафы за незаконную охоту.

«Штрафы назначили всем за незаконную охоту: Рандину — 800 тыс. рублей, Русину — 700 тыс., Афанасьеву и Бухальцу — по 600 тыс. каждому, а Милохову, который был за рулём сбившей меня машины, — 700 тыс. рублей и четыре года лишения свободы. Его сразу из зала суда конвоировали. Прокурор для него просил семь лет», — рассказал инспектор.

Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Браконьеры напали на инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова. Инспектор получил серьёзные травмы, но в итоге сами же браконьеры обвинили инспектора в превышении должностных полномочий и применении насилия при задержании. Впоследствии уголовное дело в отношении Красикова прекратили за отсутствием состава преступления.