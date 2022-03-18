В Москве рассказали, каким будет СК «Олимпийский» после завершения реконструкции

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Спорткомплекс «Олимпийский» продолжают реконструировать. Специалисты рассказали, что нового появится в нём после завершения работ.
В Москве рассказали, каким будет СК «Олимпийский» после завершения реконструкции
  • © Стройкомплекс Москвы

Об этом пишет kp.ru.

«Новый «Олимпийский» станет одним из лучших спортивных сооружений в стране. Мы приобрели его в 2017 году. В настоящее время продолжается реконструкция комплекса. Работы планируем завершить в 2024 году», — рассказали в группе компаний «Киевская площадь».

Через два года в «Олимпийском» откроют плавательный и прыжковый бассейны, где можно будет проводить соревнования, а также спа- и фитнес-зоны, гимнастические залы, центр единоборств. Появится парк водных развлечений, сёрфинг-центр и крытый каток.

Концертный зал будет новым вместимостью до 10 тыс. зрителей. Здесь смогут проводить цирковые выступления, выставки и конференции.

На крыше расположится открытая прогулочная зона — Олимпийский бульвар, вокруг которого будет двигаться кольцо панорамных ресторанов.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.

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