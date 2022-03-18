Средства от экологического сбора направят на развитие инфраструктуры по обращению с отходами

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Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявила, что средства от экологического сбора направят на строительство объектов обращения с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора и возмещение затрат утилизаторов. Порядок и условия использования экологического сбора утвердит правительство России.
Средства от экологического сбора направят на развитие инфраструктуры по обращению с отходами
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача — нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации. Правительство устанавливает чёткие правила по использованию средств от экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации отходов. Экономический эффект принятой меры — в увеличении объёма утилизизируемых фракций отходов, в сокращении объёмов их складирования и захоронения», — отметила Виктория Абрамченко.

Финансовая поддержка будет оказана утилизаторам за конкретный объём утилизированных отходов по ставке экологического сбора.

Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» должны обеспечить контроль за надлежащим использованием средств экосбора.

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в сфере переработки отходов трудятся около 36 тысяч человек.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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