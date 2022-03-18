Средства от экологического сбора направят на развитие инфраструктуры по обращению с отходами
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Реформа обращения с ТКО не останавливается. Наша задача — нарастить скорость введения объектов сортировки и утилизации. Правительство устанавливает чёткие правила по использованию средств от экологического сбора. Это позволит продолжить работу по созданию эффективной системы утилизации отходов. Экономический эффект принятой меры — в увеличении объёма утилизизируемых фракций отходов, в сокращении объёмов их складирования и захоронения», — отметила Виктория Абрамченко.
Финансовая поддержка будет оказана утилизаторам за конкретный объём утилизированных отходов по ставке экологического сбора.
Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» должны обеспечить контроль за надлежащим использованием средств экосбора.
По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в сфере переработки отходов трудятся около 36 тысяч человек.
Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.