В Подмосковье рассказали о работе КПО «Тимохово» после модернизации
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
КПО «Тимохово» состоит из четырёх мусоросортировочных цехов с установленным отечественным оборудованием компании «Мегалион».
Также здесь есть участки переработки органических отходов (компостирования) аэробного и анаэробного типа.
В комплексе есть и система сбора и очистки фильтрата мощностью 3,4 тыс. куб. м в сутки.
Кроме того, в «Тимохово» работает технология утилизации органических отходов методом анаэробного сбраживания в биогазовых установках с получением биогаза. Очищенный биогаз в том числе подают на блочные ТЭЦ.
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