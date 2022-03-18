В Подмосковье рассказали о работе КПО «Тимохово» после модернизации

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После закрытия в Московской области с 1 января 2021 года всех полигонов ТКО по захоронению отходов перепрофилированный комплекс переработки отходов (КПО) «Тимохово» достиг мощности обработки мусора в 650 тыс. т за год.
В Подмосковье рассказали о работе КПО «Тимохово» после модернизации
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

КПО «Тимохово» состоит из четырёх мусоросортировочных цехов с установленным отечественным оборудованием компании «Мегалион».

Также здесь есть участки переработки органических отходов (компостирования) аэробного и анаэробного типа.

В комплексе есть и система сбора и очистки фильтрата мощностью 3,4 тыс. куб. м в сутки. 

Кроме того, в «Тимохово» работает технология утилизации органических отходов методом анаэробного сбраживания в биогазовых установках с получением биогаза. Очищенный биогаз в том числе подают на блочные ТЭЦ.

Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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