Постпред Крыма Мурадов рассказал о международных контактах полуострова

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов заявил, что международное сотрудничество Крыма из-за происходящих событий отнюдь не сократилось.
Постпред Крыма Мурадов рассказал о международных контактах полуострова
  • РИА Новости

«Мы видим очень широкую солидарность с Россией и Крымом многих дружественных государств и общественных сил даже в западных странах. Общество там осознаёт, что история современной Украины связана с нарастающей враждебностью в отношении России», — подчеркнул Мурадов в интервью «Известиям».

Он добавил, что Республика Крым активно развивает связи с такими дружественными государствами, как Сирия, Никарагуа, Абхазия, Южная Осетия, и рядом других.

Наряду с этим такие крупные государства, как Китай, Индия, Иран, Венесуэла, относятся с абсолютным пониманием к российской спецоперации на Украине.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе обсудили введение новых мер поддержки предпринимателей.

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