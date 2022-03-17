Аксёнов прокомментировал ситуацию с ценами в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с ценами в республике.

«На протяжении нескольких лет мы использовали ряд рыночных и отчасти административных механизмов, чтобы ограничить рост цен. Во-первых, это проведение ярмарок, на которых крымские производители могут продавать свою продукцию без посредников по ценам ниже рыночных: за прошлый год проведено порядка 13,5 тыс. ярмарок», — заявил он в беседе с ФАН.

Во-вторых, отметил Аксёнов, это заключение соглашений между Советом министров Крыма и крупными торговыми сетями региона об ограничении оптовых и розничных торговых наценок на социально значимые продукты питания.

«Ещё одна причина, влияющая на ценообразование, ― нехватка логистической инфраструктуры, в том числе современных складских мощностей для хранения грузов и продукции», — сказал глава республики.

По его словам, осенью 2021 года в Симферопольском районе начали строить самый крупный на полуострове оптово-распределительный центр.

«ОРЦ будет расположен на площади 25 га, максимальный грузооборот — около 75 тыс. кубометров в сутки. В результате реализации проекта планируется создать 1,2 тыс. рабочих мест. Окончание строительства запланировано на июль 2023 года», — сообщил Аксёнов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области наблюдается рост цен на ряд продовольственных продуктов. Лидером среди подорожавших товаров стали бананы (+16,81% по сравнению с январским показателем).