Московский «Техноград» запускает новый онлайн-курс для предпринимателей
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, мероприятие проходит в период с 17 марта по 7 апреля.
Всего предусмотрено четыре вебинара. По окончании обучения участники получат электронные сертификаты.
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