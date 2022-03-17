Московский «Техноград» запускает новый онлайн-курс для предпринимателей

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в Москве запускает новый онлайн-курс для предпринимателей. Он получил название «Ключевые soft-навыки для успешного бизнеса».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В первую очередь он предназначен для руководителей компаний, но присоединиться могут все желающие. Слушатели узнают, как развить лидерские качества, набрать штат и мотивировать сотрудников. Обучение бесплатное, для участия нужно предварительно зарегистрироваться», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, мероприятие проходит в период с 17 марта по 7 апреля.

Всего предусмотрено четыре вебинара. По окончании обучения участники получат электронные сертификаты.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.