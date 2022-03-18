В Крыму рассказали о планах по возобновлению выращивания риса

И. о. министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова рассказала о планах по возобновлению выращивания риса.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Аграрии республики готовы приступить к посевной кампании риса. Инфраструктура для его производства сохранена. Минсельхоз Крыма в ближайшее время начнёт проработку вопроса компенсации для восстановления мелиоративной техники, а также оросительных систем», — сказала Зарединова.

По её словам, республиканские власти собирают информацию и планируют выйти на Минсельхоз России с предложением о возможности оказания господдержки на восстановление системы мелиорации и оросительных систем.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе фермеры получат гранты на реализацию бизнес-идей, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт регионального правительства. Подать заявку на грантовый конкурс «Агростартап» можно до 18 апреля. Победителей назовут в начале июня.

Ранее сообщалось, что в Московской области увеличат объёмы посевной всех сельскохозяйственных культур.