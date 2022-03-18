Петербург и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

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Санкт-Петербург и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.
Петербург и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В рамках реализации соглашения мы планируем совместные мероприятия по кросс-маркетингу, проведение информационных кампаний по взаимному продвижению туристских возможностей в наших регионах», — заявил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

По его словам, также идут переговоры с федеральными туроператорами об организации уже в 2022 году чартерных рейсов.

«Наши совместные усилия позволят нам получить более насыщенные и интересные турпродукты, увеличить ёмкость туристского потока, открыть для жителей Петербурга новые направления в Сибири, а жителям Тюменской области — показать новый Санкт‑Петербург», — отметила, со своей стороны, директор Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Ранее RIA56 сообщало, что представители Оренбургской области обсудили развитие туристических направлений с Болгарией.

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