Экономист Иванов рассказал о новых возможностях для бизнеса в России

Кандидат экономических наук Евгений Иванов рассказал о новых возможностях для бизнеса в России.

«Сейчас открываются большие возможности для разных отраслей промышленности, технологий, агропромышленного комплекса. И действительно, те бизнесмены, которые возьмут себя в руки и начнут создавать, не только помогут восстановлению экономики, но и обеспечат себя хорошей прибылью», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, производителям и бизнесменам нужно объединиться и заниматься импортозамещением.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.