В Севастополе прошли учения по ликвидации последствий половодья

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В Севастополе состоялся первый этап совместного командно-штабного учения МЧС с органами управления и силами городской территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации последствий условного подтопления.
В Севастополе прошли учения по ликвидации последствий половодья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Тренировка была организована в районе горы Гасфорта.

«По легенде, в результате резкого изменения погодных условий, обусловленных обильным дождём (до 175% месячной нормы осадков) и усилением ветра до 15—20 м/с, произошёл прорыв дамбы озера Гасфортовское», — заявили в региональном ГУ МЧС России.

По сценарию учения, прорыв дамбы привёл к критическому наполнению реки Сухой и подтоплению ряда населённых пунктов. Был создан межведомственный оперштаб.

В ликвидации условного происшествия участвовали 185 единиц техники и 592 человека, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане дали прогноз по весеннему половодью в республике.

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