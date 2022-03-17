В столице рассказали подробности о колесе обозрения «Солнце Москвы»
- РИА Новости
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Об этом сообщает kp.ru.
Открытие намечено на лето. Аттракцион будет работать круглогодично.
Высота колеса обозрения составит 140 м.
«Готовность всего проекта «Колесо обозрения» с инфраструктурой оценивается более чем в 95%. На аттракционе сейчас идёт установка креплений под кабины, следующий этап — он будет завершающий с точки зрения именно строительства — подвес самих кабин», — заявили в пресс-службе «Солнца Москвы».
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».