В столице рассказали подробности о колесе обозрения «Солнце Москвы»

В столице рассказали подробности о новом колесе обозрения и многофункциональном комплексе «Солнце Москвы».

Об этом сообщает kp.ru.

Открытие намечено на лето. Аттракцион будет работать круглогодично.

Высота колеса обозрения составит 140 м.

«Готовность всего проекта «Колесо обозрения» с инфраструктурой оценивается более чем в 95%. На аттракционе сейчас идёт установка креплений под кабины, следующий этап — он будет завершающий с точки зрения именно строительства — подвес самих кабин», — заявили в пресс-службе «Солнца Москвы».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».