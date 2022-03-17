В Оренбургской области начали создавать особую экономическую зону

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Независимая инжиниринговая компания Severin Development начала разрабатывать мастер-план особой экономической зоны (ОЭЗ) в Оренбургской области.
В Оренбургской области начали создавать особую экономическую зону
  • © orenburg-gov.ru

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Согласовать и утвердить документ планируется летом.

ОЭЗ разместят в Оренбурге и Орске. Средства из областного бюджета на строительство новых объектов на три года уже предусмотрены в рамках региональной инвестиционной программы.

Полноценно запустить ОЭЗ планируется в начале 2024 года.

«Запускать новые производства, заниматься импортозамещением, создавать новые рабочие места — это самые актуальные задачи. ОЭЗ — реальная возможность не только обеспечить оренбуржцев рабочими местами, продукцией, но и создать дополнительный стимул для развития экономики региона», — заявил губернатор Денис Паслер.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» зафиксировали ставки аренды для предприятий.

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