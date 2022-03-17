В Оренбургской области начали создавать особую экономическую зону
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.
Согласовать и утвердить документ планируется летом.
ОЭЗ разместят в Оренбурге и Орске. Средства из областного бюджета на строительство новых объектов на три года уже предусмотрены в рамках региональной инвестиционной программы.
Полноценно запустить ОЭЗ планируется в начале 2024 года.
«Запускать новые производства, заниматься импортозамещением, создавать новые рабочие места — это самые актуальные задачи. ОЭЗ — реальная возможность не только обеспечить оренбуржцев рабочими местами, продукцией, но и создать дополнительный стимул для развития экономики региона», — заявил губернатор Денис Паслер.
Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» зафиксировали ставки аренды для предприятий.