Сенатор Ковитиди: «крымская весна» подтвердила историческую правду
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«Я твёрдо уверена в том, что «крымская весна» — это важнейшее геополитическое событие современности. Именно поэтому сегодня мы должны понимать, что значимость его велика не только для Республики Крым, Российской Федерации. Значимость этого события очевидна для всего мирового сообщества», — сообщила сенатор.
По её словам, воссоединение Крыма с Россией свидетельствует о наступлении нового периода мироустройства.
«Период, когда права человека действительно носят не просто декларируемый характер, а права человека торжествуют — торжествуют в государстве, где не на словах, а на деле реализуются демократические принципы», — пояснила парламентарий.
Она также подчеркнула, что вхождение Крыма в состав России является реализацией принципа исторической справедливости.
«Крымская весна» подтвердила историческую правду, правду нашего единства», — добавила Ковитиди.
18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.