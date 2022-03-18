Сенатор Ковитиди: «крымская весна» подтвердила историческую правду

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству от Республики Крым, в беседе с RT рассказала о значении воссоединения Крыма с Россией.

«Я твёрдо уверена в том, что «крымская весна» — это важнейшее геополитическое событие современности. Именно поэтому сегодня мы должны понимать, что значимость его велика не только для Республики Крым, Российской Федерации. Значимость этого события очевидна для всего мирового сообщества», — сообщила сенатор.

По её словам, воссоединение Крыма с Россией свидетельствует о наступлении нового периода мироустройства.

«Период, когда права человека действительно носят не просто декларируемый характер, а права человека торжествуют — торжествуют в государстве, где не на словах, а на деле реализуются демократические принципы», — пояснила парламентарий.

Она также подчеркнула, что вхождение Крыма в состав России является реализацией принципа исторической справедливости.

«Крымская весна» подтвердила историческую правду, правду нашего единства», — добавила Ковитиди.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.