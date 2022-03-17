В Подмосковье началась регистрация волонтёров для всероссийского голосования по благоустройству

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В Московской области началась регистрация волонтёров для всероссийского голосования по благоустройству.
В Подмосковье началась регистрация волонтёров для всероссийского голосования по благоустройству
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Задача добровольцев — информировать население о том, как принять участие в голосовании, рассказывать о заявленных проектах.

«Я благодарю всех волонтёров, которые участвуют в проекте, регистрируются. В прошлом году мы уже показали отличный результат — работали более 1100 добровольцев, которые привлекли к голосованию почти 300 тыс. жителей Подмосковья», — заявила министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

По её словам, к настоящему времени на платформе зарегистрировались более 200 добровольцев.

Отбор завершится 1 апреля. Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

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