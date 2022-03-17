Новгородская область направила первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Жители области приносили продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, детские товары, предметы первой необходимости.
Также стало известно, что в Башкирию приехали 30 детей-беженцев из Донбасса. Их разместят в санатории, передаёт mkset.ru со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.
Для детей организуют экскурсии, они посетят хоккейный матч. Также запланировано медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что Ростовская область примет участие в работе по восстановлению Донбасса.