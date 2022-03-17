Новгородская область направила первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

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Новгородская область направила первую партию гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.
Новгородская область направила первую партию гуманитарной помощи беженцам из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Жители области приносили продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, детские товары, предметы первой необходимости.

Также стало известно, что в Башкирию приехали 30 детей-беженцев из Донбасса. Их разместят в санатории, передаёт mkset.ru со ссылкой на главу республики Радия Хабирова.

Для детей организуют экскурсии, они посетят хоккейный матч. Также запланировано медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что Ростовская область примет участие в работе по восстановлению Донбасса.

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