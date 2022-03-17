Захарова призвала наладить работу российских соцсетей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на парламентских слушаниях комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на тему «О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков» призвала наладить работу российских социальных сетей.
Захарова призвала наладить работу российских соцсетей
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«Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы, наконец, заработали отечественные социальные сети?» — приводит РИА Новости заявление Захаровой.

Она выразила надежду, что через месяц начнёт полноценно функционировать RUTUBE.

По словам Захаровой, «нужно наращивать свои платформы», которые должны быть интересными, функциональными и легальными.

Ранее интернет-маркетолог Александр Зобов сообщил, что российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом Rossgram будет запущен 28 марта, для обычных пользователей доступ откроется в апреле.

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