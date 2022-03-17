Захарова призвала наладить работу российских соцсетей
- Gettyimages.ru
- © PeopleImages
«Сколько можно ждать, звать и просить, чтобы, наконец, заработали отечественные социальные сети?» — приводит РИА Новости заявление Захаровой.
Она выразила надежду, что через месяц начнёт полноценно функционировать RUTUBE.
По словам Захаровой, «нужно наращивать свои платформы», которые должны быть интересными, функциональными и легальными.
Ранее интернет-маркетолог Александр Зобов сообщил, что российский аналог Instagram с привычным для всех функционалом Rossgram будет запущен 28 марта, для обычных пользователей доступ откроется в апреле.