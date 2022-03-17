В Удмуртии рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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Воткинский завод собрал 1,5 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Её получат переселенцы, приехавшие в Удмуртию.
В Удмуртии рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Об этом сообщает udm-info.ru.

«Все понимают, как тяжело жителям Донбасса, покинувшим свои дома. Постарались максимально всё самое нужное купить. Старались для детей, чтобы наша забота и любовь помогли им улыбаться и забыть пережитое», — заявил заместитель профсоюзной организации завода Денис Демченко.

Со своей стороны, глава исполкома ОНФ в Удмуртии Ваге Карапетян рассказал, что за две с половиной недели жители привезли в штаб 2 т необходимых вещей. Груз распределят между беженцами, приехавшими в республику. Если коробки с гуманитарной помощью останутся, то их направят в соседние регионы.

Также стало известно, что международный детский центр «Артек» примет детей, эвакуированных из Донбасса, передаёт «Крыминформ».

«Артек» примет детей из ДНР и ЛНР. Это будет четвёртая смена, с 9 по 30 апреля. Соответственно, 9—10 апреля заезд, потом смена 21 день и разъезд. Точное количество детей будет известно позже», — сказали в пресс-службе лагеря.

Ранее сообщалось, что Ростовская область примет участие в работе по восстановлению Донбасса.

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