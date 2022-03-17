Полковник юстиции Птицын рассказал о мошеннической схеме, направленной на хищение средств с карт

Полковник юстиции Алексей Птицын рассказал о мошеннической схеме, направленной на хищение средств с карт.

«Покупки по чужим картам — это достаточно древний и уже почти забытый способ мошенничества, но, оказалось, заново востребованный», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в настоящее время все карты имеют чипы моментальной бесконтактной оплаты, и в некоторых случаях злоумышленники могут получить возможность расплачиваться чужими средствами.

«Конечно, за один раз у злоумышленников списать более 1000 рублей не получится. Но если жертва быстро не заметит утечки и не заблокирует карту, то количество таких оплат не ограничивается», — предупредил он.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.