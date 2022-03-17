Продлено голосование по премии «Маршрут построен»

Продлено голосование за номинантов премии «Маршрут построен» от медиагруппы «Комсомольская правда». Теперь оно завершится 11 апреля 2022 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Также решение принято в связи с тем, что на конкурс заявилось рекордное число участников — 670. Среди них выбирают лучших в 15 номинациях: «Главный маршрут», «Идея года», «Искусство гостеприимства», «Место силы», «Лёгкие дороги», «Народный гид» и др.

Премия посвящена развитию внутреннего туризма и путешествий по России. Она проводится при поддержке Федерального агентства по туризму. Один из партнёров — Роспотребнадзор с проектом «Здоровое питание», он выберет победителя в категории «Самый полезный гастрономический маршрут».

Приём заявок начался в октябре 2021 года.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Крыма заявили, что турпоток в регион вырос в 2,5 раза за восемь лет.