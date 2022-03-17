Продлено голосование по премии «Маршрут построен»

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Продлено голосование за номинантов премии «Маршрут построен» от медиагруппы «Комсомольская правда». Теперь оно завершится 11 апреля 2022 года.
Продлено голосование по премии «Маршрут построен»
  • Gettyimages.ru
  • © somethingway

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Также решение принято в связи с тем, что на конкурс заявилось рекордное число участников — 670. Среди них выбирают лучших в 15 номинациях: «Главный маршрут», «Идея года», «Искусство гостеприимства», «Место силы», «Лёгкие дороги», «Народный гид» и др.

Премия посвящена развитию внутреннего туризма и путешествий по России. Она проводится при поддержке Федерального агентства по туризму. Один из партнёров — Роспотребнадзор с проектом «Здоровое питание», он выберет победителя в категории «Самый полезный гастрономический маршрут».

Приём заявок начался в октябре 2021 года.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Крыма заявили, что турпоток в регион вырос в 2,5 раза за восемь лет.

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