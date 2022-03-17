Песков заявил, что работа Дворковича в «Сколково» зависит от его личного решения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа Аркадия Дворковича в «Сколково» зависит от его личного решения.

«Что касается работы Дворковича в «Сколково»... Там уже будет всё зависеть от личного решения самого Дворковича», — сказал Песков.

Ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что слова бывшего вице-премьера правительства России, а ныне главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о спецоперации России на Украине — это «национал-предательство».

Как сказано на сайте «Единой России», партия «выступает за немедленное увольнение с позором с поста председателя фонда «Сколково» экс-зампреда правительства страны Аркадия Дворковича».

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