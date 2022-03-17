В Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании продолжают летать за рубеж

В Минтрансе России заявили, что российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы.

«Шесть российских авиакомпаний выполняют полёты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для осуществления зарубежных рейсов авиакомпании используют воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолётов SSJ-100.

Кроме того, на сегодняшний день рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings 17 марта начинает полёты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолётах SSJ-100.

«Аэрофлот» сообщил, что с 21 марта возобновляет рейсы в Азербайджан и будет летать из Москвы в Баку на отечественных самолётах SSJ-100.

В конце февраля Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ограничения коснулись авиаперевозчиков из Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Дании (+Гренландии, Фарерских островов, Территориального моря), Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.