Захарова: сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам

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Сайт Министерства иностранных дел России круглосуточно подвергается DDoS-атакам. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова: сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам
  • РИА Новости

«Сайт, как и сайты других государственных учреждений, за эти пару недель просто находится под круглосуточной DDoS-атакой», — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По её словам, «сайт атакуют в таком масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители».

Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что российские посольства сталкиваются с «невиданной кибератакой».

Ранее портал «Госуслуги» столкнулся с масштабными кибератаками — 26 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью свыше 1 терабайта.

6 марта сайт RT на русском также подвергся серьёзной DDoS-атаке. Большая часть вредоносной информации шла из США.

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