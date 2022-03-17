Захарова: сайт МИД России круглосуточно подвергается DDoS-атакам
- РИА Новости
«Сайт, как и сайты других государственных учреждений, за эти пару недель просто находится под круглосуточной DDoS-атакой», — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
По её словам, «сайт атакуют в таком масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители».
Кроме того, официальный представитель МИД России заявила, что российские посольства сталкиваются с «невиданной кибератакой».
Ранее портал «Госуслуги» столкнулся с масштабными кибератаками — 26 февраля было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью свыше 1 терабайта.
6 марта сайт RT на русском также подвергся серьёзной DDoS-атаке. Большая часть вредоносной информации шла из США.