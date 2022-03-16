В Москве расширили программу поддержки МСП

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении компенсаций для поддержки малого и среднего предпринимательства при закупках высокотехнологичного оборудования.
В Москве расширили программу поддержки МСП
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Программа софинансирования расходов на покупку оборудования направлена на поддержку субъектов МСП — участников Московского инновационного кластера, реализующих проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий.

Максимальный размер компенсации для одной организации повышен с 25 до 50%, объём поддержки — с 10 до 30 млн рублей.

Теперь компании при приобретении оборудования за счёт собственных средств или лизинге смогут получить компенсацию до 50% для отечественного оборудования и до 35% — для иностранного.

Также программа поддержки позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства в пределах ключевой ставки Банка России.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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