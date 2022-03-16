Российский президент Владимир Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить их работу.

В ходе совещания по экономической поддержке регионов президент поручил всем подразделениям федеральных органов власти в российских субъектах в ближайшие шесть месяцев координировать свою работу с региональными властями.

«А губернаторам — создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу», — поручил Путин.

Ранее Путин подписал указ об обеспечении социально-экономической стабильности.