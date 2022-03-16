Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию и лично возглавить их работу.
Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию
  • РИА Новости
  • © Андрей Горшков

В ходе совещания по экономической поддержке регионов президент поручил всем подразделениям федеральных органов власти в российских субъектах в ближайшие шесть месяцев координировать свою работу с региональными властями.

«А губернаторам — создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу», — поручил Путин.

Ранее Путин подписал указ об обеспечении социально-экономической стабильности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить