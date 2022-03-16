Специалист по кибербезопасности Ульянов рассказал, что делать при утечке данных банковской карты

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, какие меры стоит принять, если владелец банковской карты считает, что его данные были скомпрометированы.

В подобной ситуации, по словам эксперта, карту лучше всего заблокировать.

В целях минимизации рисков при возможной утечке данных также рекомендуется установить ежедневные или ежемесячные лимиты списания с карты средств, сказал Ульянов в беседе с «Известиями».

Кроме того, не стоит отказываться от уведомлений по операциям, даже если банки предоставляют эту услугу платно.

Так, Ульянов отметил, что, если держателю карты начали приходить сообщения, например, с подтверждением оплаты, подписки или с кодом для перевода средств, — это явный признак того, что информация скомпрометирована, и карту стоит немедленно заблокировать.

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