В Самарской области подростка наградили за возврат утерянной инкассаторской сумки

В Самарской области наградили подростка из Сергиевского района, который нашёл потерянную инкассаторами сумку и принёс её в полицию.

Как пишет sova.info, 22 февраля 17-летний молодой человек нашёл на улице опломбированную сумку с 40 тыс. рублей и отнёс её в ближайший отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что представители инкассаторской службы действительно потеряли деньги. Впоследствии всю сумму вернули законному владельцу.

За проявленную ответственность начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Винников вручил молодому человеку грамоту и часы.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области студентов наградили за предотвращение попытки совершения ограбления.