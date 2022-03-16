В Самарской области подростка наградили за возврат утерянной инкассаторской сумки

Короткая ссылка
В Самарской области наградили подростка из Сергиевского района, который нашёл потерянную инкассаторами сумку и принёс её в полицию.
В Самарской области подростка наградили за возврат утерянной инкассаторской сумки
  • © ГУ МВД по Самарской области

Как пишет sova.info, 22 февраля 17-летний молодой человек нашёл на улице опломбированную сумку с 40 тыс. рублей и отнёс её в ближайший отдел полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что представители инкассаторской службы действительно потеряли деньги. Впоследствии всю сумму вернули законному владельцу.

За проявленную ответственность начальник регионального ГУ МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Винников вручил молодому человеку грамоту и часы.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что в Кировской области студентов наградили за предотвращение попытки совершения ограбления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить