В Союзе предприятий зообизнеса рассказали о ситуации с ценами на импортную зоопродукцию

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Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова прокомментировала известие о том, что иностранные предприятия анонсировали повышение цен на свою зоопродукцию в диапазоне 5—10% из-за возросших логистических издержек и роста курса валют.
В Союзе предприятий зообизнеса рассказали о ситуации с ценами на импортную зоопродукцию
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В беседе с «Известиями» она сообщила, что все члены союза предприятий зообизнеса, в том числе ведущие иностранные компании, подтвердили свою готовность остаться на российском рынке. Компании сейчас налаживают логистику.

«Запасов, которые созданы с начала года, хватает. Иностранная продукция будет сейчас немного дороже, из-за того что увеличиваются логистические цепи и вырос курс валют. Представители международных компаний заявляют о подорожании не более чем на 5—10%. При этом производственных мощностей у отечественных производителей достаточно, чтобы обеспечить наш рынок», — отметила Колчанова.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в интернет-магазине Ozon заявили о росте спроса на товары для дачи и сада.

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