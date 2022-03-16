В Союзе предприятий зообизнеса рассказали о ситуации с ценами на импортную зоопродукцию

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова прокомментировала известие о том, что иностранные предприятия анонсировали повышение цен на свою зоопродукцию в диапазоне 5—10% из-за возросших логистических издержек и роста курса валют.

В беседе с «Известиями» она сообщила, что все члены союза предприятий зообизнеса, в том числе ведущие иностранные компании, подтвердили свою готовность остаться на российском рынке. Компании сейчас налаживают логистику.

«Запасов, которые созданы с начала года, хватает. Иностранная продукция будет сейчас немного дороже, из-за того что увеличиваются логистические цепи и вырос курс валют. Представители международных компаний заявляют о подорожании не более чем на 5—10%. При этом производственных мощностей у отечественных производителей достаточно, чтобы обеспечить наш рынок», — отметила Колчанова.

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