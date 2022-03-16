Специалист в области туризма Мамонтов назвал популярные маршруты для путешествий в России

Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов рассказал, что туротрасль может предложить россиянам в этом году.

«Основные интересные направления в этом году — это традиционные Камчатка, Алтай, Байкал, Карелия, Кавказ. По ним фиксируем основной интерес путешественников. Есть экспедиционные круизы, которые набирают обороты. Это Курильские острова, Камчатка, вплоть до острова Врангеля — увидеть медведей, пройтись по кратеру вулкана, поплавать в озере кратера вулкана, в этом году это возможно», — сказал Мамонтов в беседе с НСН.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.