Специалист в области туризма Мамонтов назвал популярные маршруты для путешествий в России
- Gettyimages.ru
- © Milo Zanecchia/ Ascent Xmedia
«Основные интересные направления в этом году — это традиционные Камчатка, Алтай, Байкал, Карелия, Кавказ. По ним фиксируем основной интерес путешественников. Есть экспедиционные круизы, которые набирают обороты. Это Курильские острова, Камчатка, вплоть до острова Врангеля — увидеть медведей, пройтись по кратеру вулкана, поплавать в озере кратера вулкана, в этом году это возможно», — сказал Мамонтов в беседе с НСН.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.