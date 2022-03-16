Миронов заявил, что Россия должна стать лидером в области криптовалют

Руководитель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов высказал мнение, что Россия должна стать лидером в области криптовалют.

Об этом он сказал RT после пресс-конференции, посвящённой кардинальным мерам по улучшению экономики в условиях санкций.

«На фоне большинства развитых стран наш ЦБ занял пещерную позицию по отношению к криптовалютам. Мы должны лидировать в этой перспективной технологии, а не закрываться от неё. Криптовалюты помогут не только обойтись без платёжной системы SWIFT, но и построить принципиально новую схему финансирования бизнеса и промышленности в обход банков», — сказал он.

Миронов добавил, что «сегодня в рамках мобилизационной экономики нужны совершенно другие подходы».

Он также подчеркнул необходимость «слезть с той самой сырьевой иглы».

«Для этого необходимо кредитовать ключевые, прежде всего производственные, отрасли экономики по разумному проценту, а не по той безумной ключевой ставке, которую сегодня установил ЦБ, вернуть крупные предприятия из офшоров и запретить утечку капиталов за рубеж», — подчеркнул политик.