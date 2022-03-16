В Севастополе обсудили введение новых мер поддержки предпринимателей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Меры налогового стимулирования экономики региона, кадровой и финансовой поддержки регионального бизнеса. Снятие определённых барьеров благоприятно скажется на экономической обстановке. Надеюсь, коллеги поддержат наши предложения», — сказал губернатор Михаил Развожаев.
Например, Севастополь предлагает предусмотреть право для субъектов на снижение региональной составляющей ставки налога на прибыль организаций, снижение ставок по патентной системе налогообложения.
На заседании обсудили и региональные меры поддержки. Департамент экономического развития подготовит соответствующее постановление.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.