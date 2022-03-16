В Севастополе обсудили введение новых мер поддержки предпринимателей

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В Севастополе состоялось заседание регионального штаба по координации разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Участники обсудили возможные меры поддержки бизнеса.
В Севастополе обсудили введение новых мер поддержки предпринимателей
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Меры налогового стимулирования экономики региона, кадровой и финансовой поддержки регионального бизнеса. Снятие определённых барьеров благоприятно скажется на экономической обстановке. Надеюсь, коллеги поддержат наши предложения», — сказал губернатор Михаил Развожаев.

Например, Севастополь предлагает предусмотреть право для субъектов на снижение региональной составляющей ставки налога на прибыль организаций, снижение ставок по патентной системе налогообложения.

На заседании обсудили и региональные меры поддержки. Департамент экономического развития подготовит соответствующее постановление.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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