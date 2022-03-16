Подмосковье направит 1,3 млрд рублей на подготовку летних лагерей к сезону

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Власти Московской области направят более 1,3 млрд рублей на подготовку детских летних лагерей к сезону.
Подмосковье направит 1,3 млрд рублей на подготовку летних лагерей к сезону
  • РИА Новости

Как информирует телеканал «360», за сезон в летних лагерях могут побывать около 540 тыс. детей.

«В настоящее время в реестре организаций для отдыха насчитывается 211 лагерей», — заявила представитель комитета Мособлдумы по вопросам социальной политики и здравоохранения Татьяна Карзубова.

По её словам, в регионе планируют закупить 5000 путёвок для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ранее газета «Известия» сообщала, что продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка начнутся в ночь на 31 марта.

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