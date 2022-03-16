Власти Крыма заявили, что турпоток в регион вырос в 2,5 раза за восемь лет

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Министр финансов Крыма Ирина Кивико заявила, что турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.
Власти Крыма заявили, что турпоток в регион вырос в 2,5 раза за восемь лет
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Так, в 2021 году рост отрасли стал ещё более интенсивным, отметила Кивико. По её словам, это стало возможным в том числе благодаря развитию транспортной инфраструктуры.

«С полной загрузкой работает новый терминал аэропорта в Симферополе, большой приток туристов идёт по Крымскому мосту, в том числе и по железной дороге. С 2014 года в Республике Крым идёт работа над строительством и модернизацией туристической инфраструктуры для отдыха и оздоровления», — сказала министр.

Ранее «Взгляд» сообщал, что Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан заключили соглашение, предусматривающее совместное развитие туристической инфраструктуры в регионе.

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