В Москве прошло координационное совещание по поддержке предпринимательства
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Цель встречи — скоординировать усилия общественных объединений в части реализации мер правительства России и Москвы, направленных на преодоление последствий санкций.
Как отметили участники совещания, работа надзорных органов не претерпела изменений и нуждается в корректировке. Также названа недопустимой в нынешней ситуации практика энергоснабжающих организаций, которые продолжают повышать тарифы.
На встрече были достигнуты договорённости направить конкретные предложения в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.