В Москве прошло координационное совещание по поддержке предпринимательства

На площадке Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) прошло координационное совещание руководителей общественных объединений, представляющих столичные предприятия и организации различных отраслей и сфер.

Цель встречи — скоординировать усилия общественных объединений в части реализации мер правительства России и Москвы, направленных на преодоление последствий санкций.

Как отметили участники совещания, работа надзорных органов не претерпела изменений и нуждается в корректировке. Также названа недопустимой в нынешней ситуации практика энергоснабжающих организаций, которые продолжают повышать тарифы.

На встрече были достигнуты договорённости направить конкретные предложения в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.