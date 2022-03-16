В Москве прошло координационное совещание по поддержке предпринимательства

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На площадке Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) прошло координационное совещание руководителей общественных объединений, представляющих столичные предприятия и организации различных отраслей и сфер.
В Москве прошло координационное совещание по поддержке предпринимательства
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Цель встречи — скоординировать усилия общественных объединений в части реализации мер правительства России и Москвы, направленных на преодоление последствий санкций.

Как отметили участники совещания, работа надзорных органов не претерпела изменений и нуждается в корректировке. Также названа недопустимой в нынешней ситуации практика энергоснабжающих организаций, которые продолжают повышать тарифы.

На встрече были достигнуты договорённости направить конкретные предложения в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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