Юрист Кузнецов рассказал подробности о новых выплатах для семей с детьми

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Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Никита Кузнецов рассказал подробности о новых выплатах для семей с детьми.
Юрист Кузнецов рассказал подробности о новых выплатах для семей с детьми
  • globallookpress.com
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В частности, он высказался о пособии для семей с детьми 8 — 16 лет, которое начнут рассчитывать с 1 апреля, а выплачивать — с 1 мая.

«Отметим, что для получения выплаты семья должна будет отвечать определённым требованиям. В частности, станет учитываться уровень её обеспеченности. Есть установленный перечень параметров, в том числе и по имуществу. Средний доход должен быть не выше прожиточного минимума в регионе», — заявил Кузнецов в беседе с Life.ru.

По его словам, трудоспособным членам семьи необходимо иметь подтверждённый доход или уважительные причины его отсутствия.

«Стоит также отметить, что с 1 апреля 2022 года будет упрощён порядок назначения выплат на детей и беременным женщинам. Изменения внесены в порядок назначения выплат на детей от 3 до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки», — напомнил юрист.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.

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