В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости

Короткая ссылка
Вице-президент Российской гильдии риелторов, брокер Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.
В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что некоторые из продавцов «притормозили», поскольку не понятно, насколько целесообразно продавать, и перешли на аренду.

«Что можно сказать сейчас — средняя цена за квадратный метр пока не изменилась, строящееся жильё не затормозилось. Рынок замер в поисках ответа, в какие условия он попал», — сказал Самойлов.

Он добавил, что рынок всегда отыгрывал любые новости и находил точки опоры.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить