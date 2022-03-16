В Российской гильдии риелторов прокомментировали ситуацию на рынке недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов, брокер Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что некоторые из продавцов «притормозили», поскольку не понятно, насколько целесообразно продавать, и перешли на аренду.

«Что можно сказать сейчас — средняя цена за квадратный метр пока не изменилась, строящееся жильё не затормозилось. Рынок замер в поисках ответа, в какие условия он попал», — сказал Самойлов.

Он добавил, что рынок всегда отыгрывал любые новости и находил точки опоры.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.