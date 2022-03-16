В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

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В Московском зоопарке из зимней спячки вышли сурки. Это произошло примерно на две недели раньше срока, чему поспособствовала солнечная и тёплая погода.
В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки
  • globallookpress.com
  • © Robert Haasmann

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В столичном зоопарке обитают трое сурков — самки Сара и Найгана, а также самец Арчи.

«Жизненные циклы у наших сурков такие же, как и у их диких сородичей. Спячка — это естественный процесс, которому нельзя мешать. Зоологи прибегают ко всем трудностям, чтобы создать для питомцев максимально приближенные к природным условия», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сурки вышли из зимней спячки первыми среди обитателей зоосада. В ближайшее время также ожидается пробуждение медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что с 1 марта Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы.

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