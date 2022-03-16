ОНК: арестованный экс-замглавы ФСИН Максименко призвал увеличить расходы на питание заключённых

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, арестованный по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, призвал увеличить бюджетные ассигнования на питание заключённых. По его словам, на это необходимо потратить 18 млрд рублей, сообщил RT член ОНК Александр Хуруджи, посетивший бывшего чиновника в СИЗО «Лефортово».

«В понедельник мне и соседу выдали всего три кусочка хлеба, хотя обычно на хлеб ограничений нет, и я был очень встревожен», — привёл правозащитник слова Максименко, объяснившего, что обеспокоен возможными перебоями в поставках продовольствия в места лишения свободы из-за роста цен.

По словам Хуруджи, экс-замдиректора ФСИН сообщил, что на следующий день хлеб в СИЗО выдали без ограничений, но Максименко подсчитал, что на питание заключённых срочно требуются дополнительные средства.

«Я посмотрел в газетах сообщения о росте цен и подсчитал, что на питание заключенных необходимо дополнительно выделить из бюджета 18—20 млрд рублей, а если цены и дальше будут расти, то может потребоваться 60 млрд. В СИЗО на складах обычно есть двухмесячный запас продовольствия, а когда он закончится, то без дополнительных средств продукты закупить не смогут», — заявил Максименко.

Александр Хуруджи рассказал, что, в отличие от других заключенных, предпочитающих продукты из передач с воли, Максименко питается тюремной едой, которую, кстати, хвалит.

«Он также жалуется на то, что следователь не даёт согласие на оформление доверенности родственникам Максименко на получение его пенсии, и обращался по этому вопросу к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой, но безрезультатно», — сказал собеседник RT.

Ранее Максименко уверял, что его дети живут небогато и назначенная ему государственная пенсия в размере 54 тыс. рублей необходима, чтобы родственники могли приобретать для него медикаменты.

26 ноября 2020 года стало известно, что Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями.