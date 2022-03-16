В Томской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий
«В Томской области снят запрет на проведение массовых и публичных мероприятий», — сообщила администрация региона в Telegram.
При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин напомнил о необходимости носить маски в общественном транспорте, магазинах и закрытых помещениях.
Ранее оперштаб Мордовии заявил, что регион снимает ряд коронавирусных ограничений и отменяет QR-коды.
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