В Томской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Томской области с 16 марта сняли запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в регионе.

«В Томской области снят запрет на проведение массовых и публичных мероприятий», — сообщила администрация региона в Telegram.

При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин напомнил о необходимости носить маски в общественном транспорте, магазинах и закрытых помещениях.

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