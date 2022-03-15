Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан заключили соглашение о развитии туристической инфраструктуры

Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан заключили соглашение, предусматривающее совместное развитие туристической инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт правительства России.

«Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас — достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в настоящее время турпоток в республику составляет почти 3,5 млн человек, и планируется, что в результате создания инфраструктуры показатель будет удвоен.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о программе туристического кешбэка, которая возобновляется 15 марта.