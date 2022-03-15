Депутат Госдумы Фролова прокомментировала меры поддержки бизнеса в России
В беседе с ФАН она заявила, что на фоне западных санкций отечественные предприниматели могут рассчитывать на беспрецедентные условия.
«Поддержка бизнеса на фоне антироссийских санкций сегодня в центре внимания нашего президента. Контрольно-надзорная реформа не просто продолжится, она будет усилена. И всё это с целью минимизации бюрократических барьеров, упрощения условий работы, сокращения числа проверок в компаниях и на предприятиях», — отметила она.
По её словам, принимаемые меры позитивно отразятся на экономике России, что очень важно на фоне санкций.
Фролова также напомнила, что между властями и бизнесом продолжается тесный диалог.
Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили горячую линию для поддержки промпредприятий.