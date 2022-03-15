Экономист Данилов высказался об уходе ряда иностранных компаний из России
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«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы компании, которые приостановили деятельность в России, возвращались в нашу страну», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, для отечественных производителей открываются перспективы, на которые нужно обязательно обратить внимание.
«Сейчас самое время нашим производителям, нашим талантливым и умным ребятам взять себя в руки и начать активную работу. Перспективы сейчас хорошие везде — от IT-сферы до модернизации гостинично-ресторанного бизнеса», — пояснил он.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.