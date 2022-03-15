Аксёнов допустил изъятие собственности украинцев, дестабилизирующих ситуацию

Прорабатываются возможные меры по изъятию в пользу государства собственности граждан Украины, дестабилизирующих ситуацию и финансирующих операции против российских военнослужащих за счёт работы их объектов на полуострове, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Ряд крупных торговых объектов будут рассмотрены как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу российского государства. Считаю, что не могут убийцы и подонки зарабатывать на территории российского Крыма, финансируя операции против наших военнослужащих и мирного населения», — цитирует слова Аксёнова в эфире «России 24» РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изъятии на Украине собственности России и её резидентов.

3 марта украинская Рада приняла закон о принудительном изъятии собственности России на Украине. В конце февраля председатель Рады Руслан Стефанчук заявил о подготовке украинским парламентом соответствующего законопроекта.