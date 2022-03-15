В Нижегородской области более 90 молодых семей улучшат свои жилищные условия в 2022 году

Более 90 молодых семей в Нижегородской области в 2022 году улучшат жилищные условия в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

«Почти 1200 семей в Нижегородской области уже смогли улучшить жилищные условия в рамках программы. В этом году в ней примут участие ещё более 90 семей. Многие молодые семьи, несмотря на этот статус, уже являются многодетными. Программа позволяет им растить детей в более комфортных условиях», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Семьи получат сертификаты на социальную выплату, которую используют на приобретение жилья. Сумма выплаты формируется из средств федерального, областного и местного бюджетов.

По сообщениям телеканала «360», многодетные семьи, проживающие в Московской области, с 1 марта могут использовать материнский капитал для подведения газа к дому.