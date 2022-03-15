В пермской ФССП рассказали о новом виде онлайн-мошенничества

В пермском управлении ФССП России рассказали о новом виде онлайн-мошенничества.

Об этом сообщает URA.RU.

«Злоумышленники рассылают на электронные адреса граждан письма, в которых содержатся уведомления о наличии задолженности, и предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать подробности её возникновения. При переходе по ссылке предлагается загрузить файл, содержащий вирус», — отмечается в сообщении на сайте управления.

По данным службы приставов, злоумышленники могут использовать вредоносный софт для получения персональной информации и реквизитов банковских карт.

При получении такого письма рекомендуется его не открывать. Узнать достоверные данные о задолженности можно на официальном сайте УФССП или в личном кабинете на Едином портале государственных услуг.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.