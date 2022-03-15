В Минобрнауки рассказали подробности о приёме абитуриентов в 2022/23 году

В Минобрнауки рассказали подробности о поступлении абитуриентов в вузы в 2022/23 году.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на справку, подготовленную ведомством.

В частности, начиная с 2022/23 учебного года, вузы будут в обязательном порядке принимать документы от поступающих тремя способами — лично, по почте и в электронной форме.

Также будет предусмотрена возможность выбора абитуриентами нескольких предметов по вступительному испытанию и использования лучшего результата.

Выпускники профессиональных образовательных организаций станут поступать на основании профильных вступительных испытаний или по итогам ЕГЭ.

В качестве индивидуальных достижений будут приниматься во внимание не только золотой знак ГТО, но и серебряный и бронзовый.

Вузы также смогут учитывать любые самостоятельно проводимые мероприятия, направленные на выявление одарённых детей.

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