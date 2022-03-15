В Москве подвели итоги работы программы туристического кешбэка за 2021 год

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что весной и летом 2021 года россияне приобрели порядка 5,5 тыс. туров в Москву на общую сумму 287,5 млн рублей. 57,5 млн граждане получили обратно в рамках госпрограммы туристического кешбэка.
В Москве подвели итоги работы программы туристического кешбэка за 2021 год
  • Gettyimages.ru
  • © Christopher Furlong

Если же учесть стоимость проживания в отелях, то за весенне-летний период прошлого года туристы потратили около 450 млн рублей, а общая сумма кешбэка для них составила 90 млн рублей, передаёт НТВ.

«На фоне пандемии коронавируса многие страны стали ещё активнее развивать внутренний туризм. Это помогло поддержать отрасль», — сказала Наталья Сергунина.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

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