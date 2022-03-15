В «Общественной потребительской инициативе» напомнили о правах потребителей

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов напомнил о правах потребителей.

В беседе с Life.ru он заявил, что у покупателя есть право на возмещение разницы в цене товара на момент возврата.

«В соответствии со статьёй 24 закона «О защите прав потребителей» человек вправе требовать ту стоимость, которую этот товар стоит сейчас. То есть, например, если товар подорожал со 100 до 200 рублей, то продавец обязан вернуть ему 200 рублей», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в некоторых случаях покупатель может требовать ремонта сломавшегося товара даже после истечения срока гарантии.

«Если закончился срок гарантии, но срок службы не закончился на товар, а он прописан в товарных документах, то в определённых случаях, если недостаток несущественный, потребитель вправе требовать его безвозмездного устранения», — уточнил Павлов.

Кроме того, он напомнил о праве на негарантийный ремонт.

«Если импортёр ввозит какой-либо товар, например технику, телефоны или автомобили, то он обязан обеспечить его эксплуатацию в течение срока службы. То есть он не может просто так взять и уйти с рынка, как сейчас заявляют некоторые компании. Он обязан поставлять запчасти, детали, расходные материалы», — сказал эксперт.

Ранее юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с URA.RU рассказала о случаях, когда магазины нарушают права покупателей.