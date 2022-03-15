В Чувашии готовят партию гумпомощи жителям Донбасса весом в 100 тонн

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В Чувашии формируется ещё одна партия гуманитарной помощи жителям Донбасса. 1 марта было направлено 20 т продуктов и других товаров. В новой партии — 100 т продовольствия.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Партию планируют отправить 18 марта. По словам главы республики Олега Николаева, готовятся «фуры с картофелем, мукой, крупами, макаронными изделиями, бутилированной водой и другими продуктами».

Помимо предпринимательского сообщества и некоммерческих организаций, в сборе помощи участвуют жители республики, силами которых собрано более 2 т продуктов питания, одежды, обуви, предметов первой необходимости, игрушек, канцелярских товаров.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

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